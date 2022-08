A III. kerületnél, a Vasasnál, s a Budapest Honvédnál is bőven gyűjthetett edzői tapasztalatokat Kemény Kristóf, a Szentlőrinc NB II.-es labdarúgócsapatának asszisztens edzője, aki játékosként az Egyesült Államokban is megfordult.

– Még az NB III.-ban szerepelt a csapat, amikor Fekete Tivadar sportigazgatóval elkezdtünk beszélgetni arról, hogy érdekelne-e a szentlőrinci lehetőség, ám akkor végül házon belül oldotta meg az edzőkérdést a vezetőség. Nekem pedig jött a Honvéd, amit hatalmas megtiszteltetésnek tartottam! – fogalmazott Kemény Kristóf az egyesület honlapjának. – Rengeteget tanultam és fejlődtem Kispesten, az akadémiai működésen át az első csapatig minden területre volt rálátásom. Amellett, hogy a második csapatot két éven át együtt vittük Simon Miklós MFA szakmai igazgatóval, az első évben Bódog Tamás stábjában is szerepet kaptam, illetve olyan játékosokkal dolgoztam, mint Davide Lanzafame, Gazdag Dániel, vagy éppen Balogh Norbert. Tivadarral az elmúlt években is folyamatosan tartottam a kapcsolatot, nagyon tetszik, ahogy menedzseli a szentlőrinci klubot, rengeteg olyan játékost segített visszaemelni a focitérképre, akinek valamilyen okból kisiklott a karrierje. Valahol mindig is tudtam, hogy egyszer szeretnék részt venni ebben a projektben, és úgy döntöttem a nyáron, hogy ennek most jött el az ideje. A játékosoknak is azt mondtam a felkészülés első napján: immár Budapesten is felfigyeltek a teljesítményükre, az én példám is mutatja, hogy egy edző hajlandó fenekestül felforgatni az életét és kilépni a komfortzónájából csak azért, hogy itt dolgozhasson!