A labdarúgó NB I.-ben szereplő Újpest FC a hivatalos honlapján jelentette be, hogy megszerezte a Mol Fehérvár FC utánpótlás-válogatott támadóját, Csoboth Kevint. A PMFC-nél, a Kozármislenynél és a Ferencvárosnál is nevelkedő csatár Portugáliából tért vissza a Vidihez, ahonnan gyorsan kölcsön is adták Szegedre. Az új szerződésére hatalmas előrelépésként tekint a fiatal labdarúgó.