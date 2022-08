Meglepte a találkozó elején a PTE-PEAC a forduló előtt az NB III. Közép-csoportjának első helyén álló Hódmezővásárhelyt, amit az is jól mutat, hogy a 19. percben büntetőt lőhetett a pécsi gárda. A tizenegyest Keresztes Barna értékesítette is, s ezzel vezetéshez juttatta az újoncot. Sajnos a hazaiak még a szünet előtt felőrölték a Pécset, s Barta Norbert duplájával megfordították a találkozót. A folytatásban már nem változott az állás, de a bajnokesélyes ellen egy ilyen szoros vereség is megsüvegelendő a PEAC számára.