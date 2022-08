Túl vannak az első fordulón a csapatok a női labdarúgó NB I.-ben, a nyitányon két nagy különbségű hazai győzelem született, a Győr 9-0-ra verte az Újpestet, az FTC pedig 7-0-ra a Szegedet. Az élvonal tele van külföldi játékosokkal, a klubokban játszik szerb, jamaicai, amerikai, angol és szlovák futballista is.

Az NB II. augusztus 27-én indul, a Nyugati csoportban 12 csapat van, köztük található az újjáalakult PVSK is. A vasutas sportegyesület hivatalos honlapján olvasható, hogy két nagypályás női együttest működtetnek, felnőttet és U19-est, az edzőjük Győrki Ákos. Eredetileg úgy volt, hogy csak előbbit indítják el a bajnokságban, de az U16-ból hat labdarúgó kiöregedett és sok fiatal jelentkezett, hogy szívesen futballozna náluk. A felnőtteknél az első öt hely valamelyikének megszerzése a cél, ám nagyon örülnének, ha dobogóra sikerülne állniuk. Néhány éven belül mindenképpen a legjobb háromba szeretnének bejutni.

– Otthonra találtunk a PVSK-nál – nyilatkozta a honlapon Győrki. – Két éve az akkori U16-os női labdarúgó csapatot édesanyám, Vér Margit edzette, így ismertük és tudtuk, hogy itt a PVSK-nál jó körülmények közé kerülnek a lányok. Más megkeresésünk is volt, de már most látszik, nem döntöttünk rosszul, amikor a PVSK-t választottuk.

A PVSK a nyitányon augusztus 28-án idegenben kezd, a fővárosban az Azul Verde SC ellen. Két kupameccsen már túl vannak, idehaza 7-1-re legyőzték a Nagykanizsát, majd 7-0-ra kikaptak Zalaegerszegen.

A strandfocival is van elég munka

Eddig a férfi NB II.-es csapatoknak kötelező volt NB II.-es női gárdát is indítani. – Ez már nincs így, csak lány U19-es és U16-os gárda indítását írják elő – hallottuk Rack Róberttól, aki évtizedek óta benne van a női fociban, utoljára a MASE szakosztály-vezetője volt. – Ami pedig bennünket, a MASE-t illeti, most nem jók a feltételek a felnőtt NB II.-es bajnokságra, azért nem neveztünk oda. Talán majd egyszer.. Én a strandfoci szakágat szervezem, azzal is van elég munka.