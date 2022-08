Magabiztos győzelemmel kezdte a 2022/23-as szezont a PTE-PEAC futsalcsapata az NB II. Nyugati csoport nyitányán. A házigazda már a második percben megszerezte a vezetést a Nagykanizsa ellen Bartal Bence révén, majd rövid gólcsend után kinyílt a gólzsák. Mindenképp biztató kezdés mindez, ugyanis a legutóbbi idényben a zalai klub a PTE-PEAC előtt végzett az alapszakaszban.

– Szerencsére sikerült győzelemmel kezdenünk a szezont. A három pont itthon tartása nem forgott veszélyben egy pillanatig sem, hiszen magabiztosan, szervezetten játszottunk mindvégig. Még így is bőven van fejlődési lehetőség az együttesben, s bízunk benne, hogy az új játékosokkal kiegészülve idén stabil felsőházas alakulat leszünk – nyilatkozta lapunknak a gárda egyik alapembere, Vénosz Soma.

Tavaly az alsóházban fejezte be a bajnokságot Élő Tibor legénysége, igaz, ott az élen végzett, s már akkor is úgy nyilatkozott lapunknak a vezetőedző, hogy szeretnék magasabbra tenni a lécet. A találkozó után Vénosz is úgy vélekedett, hogy vannak ennél merészebb álmaik, de ahhoz még sokat kell fejlődniük.

PTE PEAC-B Build&Trade–Nagykanizsai Futsal Club 6–1 (3–1)

Férfi futsal NB II. Nyugati csoport, 1. forduló. PEAC: Molnár M. – Tóth A., Koronics, Bartal, Vénosz S. Csere: Wilkesz, Bálint G., Molnár Cs., Udvardi, Füzes, Koller, Kovács A. Vezetőedző: Élő Tibor.

Gólszerzők: Bartal (2.), Kovács A. (15., 35.), Tóth A. (19.), Vénosz (23.), Udvardi (28.), illetve Szőke (18.).

Ez következik (09. 05.): TFSE–PTE PEAC (20.30).