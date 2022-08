Két első és egy második helyet gyűjtöttek be a PVSK fiatal ökölvívói a Kőszegen rendezett Ostrom Kupán.

– Színvonalas küzdelmek voltak, a szabadtéren rendezett versenyen, sok nemzet részvételével – számolt be az egyesület honlapjának Alvics Gyula, a szakosztály szakmai vezetője. – Ragyogó felkészülési lehetőség volt az őszi országos bajnokságokra. Borovics Balázs (junior 63 kg.) a KSI versenyzője Szakál Ahmed ellen mérkőzött, Balázs nagyon kiegyensúlyozott volt, szoros mérkőzésen megosztott pontozással nyert. A válogatottság szempontjából is fontos volt ez a mérkőzés, és mivel ettől az öklözőtől legutóbbi kikapott, most sikerült visszavágnia. Ébner Kristófnak (ifi 80 kg.) ez volt a bemutatkozó mérkőzése a PVSK-ban, ehhez képest nagyon bátran és jól meccselt osztrák ellenfele Heidl Hanza ellen. Egyhangú pontozással nyert. Hoffmann Réka (+81 kg.) a közelmúltban orrsövény-műtéten esett át, körülbelül 60 százalékos edzettségi állapotban volt. Cseh ellenfelet kapott, Cedove Iveta személyében, és megosztott pontozással kapott ki. Tőle ez most nagyon szép eredmény. Összességében nagyon elégedett vagyok, kitűnően helytálltak öklözőink, ősszel lesznek majd a nagy országos bajnokságok, amelyre ez a verseny is jól szolgálta a felkészülést.