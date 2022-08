Szerdán kezdődött az idei MVM Serdülő Úszó Országos Bajnokság, melynek Debrecen városa adott otthont. A négy napos versenyt 2022. augusztus 3-6. között rendezték a Debreceni Sportuszodában, ahol a lányoknál a 2007 és fiatalabbak, míg a fiúknál a 2006 és fiatalabbak korosztálya ugrott vízbe.

A megmérettetésen számos baranyai sportoló is részt vett.

Már rögtön az első versenynapon volt örömteli hír, ugyanis Füredi Natália, a Mohácsi Torna Egylet kiválósága bejutott a fináléba 50 háton, s a B döntőben hatodikként végzett. Szintén aznap a PSN Zrt. úszója, Bence Péter volt a legközelebb a dobogóhoz. A fiatal reménység 200 vegyesen negyedikként végzett a B döntőben.

Az utolsó versenynapon is volt ok az ünneplésre, hiszen Hotz Csenge, a Pécsi Vörös Meteor SK kiválósága 33. helyen végzett 800 méter női gyorson. Továbbá a két mohácsi, Kocsis Ádám és Salamon Csanád is bejutott a B döntőbe 50 férfi mellen. Kocsis harmadikként, míg Salamon hetedikként zárt.