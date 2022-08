Három gyors góllal nyitotta a Komló elleni felkészülési meccset a Balatonfüred. A sort Takács Bence törte aztán meg, s onnantól be is indult a bányászok gépezete, habár még sokáig hátrányban voltak az ellenfelükkel szemben. A 13. percben sikerült egyenlíteni, majd rögtön azt követően fordítania is Kilvinger Bálint legénységének. A szünetre így előnnyel is mehettek.

A fordulást követően aztán tovább rotálta mindkét tréner a csapatát, s a hazaiak szép lassan zárkóztak a hajrában pedig egyenlítettek,s őt, egy utolsó perces gólnak köszönhetően meg is nyerték a találkozót.