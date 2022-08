Vezetett a Budafok ellen a 12. percében a PMFC, de fordítottak a hazaik. Végül a Pécs egalizálni tudott, s ezzel egy pontot megkaparintott.

– Jól kezdtük a találkozót, megszereztük a vezetést, látványosan és jól is fociztunk – elemzett Weitner Ádám, a PMFC trénere. – Sajnos, utána egy pontrúgásból gólt kaptunk, pedig erre külön készültünk. A két kapott gól miatt rendkívül bosszús vagyok. A második félidőben ismét neki estünk a Budafoknak, a támadásaink és az agressziónk is rendben volt. Kiegyenlítettünk, és nagyon közel álltunk a fordításhoz is. A Békéscsaba elleni meccshez képest előre léptünk!