Idén is megtartotta hagyományos, kéthetes, nyári, orfűi edzőtáborát a PVSK cselgáncs szakosztálya, amelyet a gyerekek is mindig nagyon várnak, hiszen napokig a társaikkal lehetnek és szeretett sportjukkal foglalkozhatnak reggeltől estig, még ha ez ebben az esetben kőkemény edzéseket is jelent.

– Két turnusban vettek részt a PVSK dzsúdósai a táborban, az első héten a fiatalabb korosztály volt itt, a másodikon az idősebbek – részletezte Kersics Antal a szakosztály szakmai vezetője az egyesület honlapjának. – Sok futás, gimnasztika, valamint a dzsúdó sportági elemeinek gyakorlása, és erőnléti edzés is szerepelt a programban. Ez utóbbi napi tókerülő futásokból, és a természetben elvégzett, képességfejlesztő gyakorlatokból állt. Szerencsére az idő is kedvező volt! Az utóbbi években sokszor előfordult, hogy ez nem így volt. Vasárnap tábort bontottunk, és Pécsett folytatjuk tovább az edzéseket.