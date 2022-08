Tizenhatodik helyen végzett a PVSK rúdugrója, Garamvölgyi Petra a Kolumbiában zajló U20-as atlétikai világbajnokságon. A pécsi versenyző 395 cm-es ugrásával nem került be a fináléba, ugyanis a továbbjutáshoz még tíz centiméter hiányzott.

– Ne szépítsük, a tény az tény, Petra nem került döntőbe – kesergett a PVSK honlapjának Garamvölgyi felkészítője, Putsay Zoltán. – Én kissé csalódott vagyok, mert az elért eredmények és a képességei alapján be kellett volna kerülnie. Becsületesen elvégeztük a munkát, a vele ott tartózkodó szakemberek is tették a dolgukat. Lehet hivatkozni időeltolódásra, meg akklimatizáció hiányára, de ez nem vezet sehová. Mindenkinek fennálltak ezek a körülmények, ráadásul Petra pihenni is tudott, és vasárnap már edzett is. Ez most így sikerült. Lesz még verseny az idén, ahol lehet javítani, de a világbajnokság az világbajnokság. Persze, az is nagyon szép, hogy ide eljutottunk!