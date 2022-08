Fiatal, de felnőtt tapasztalattal bőven rendelkező középpályást igazolt a PMFC labdarúgócsapata. A Pakstól vette kölcsön a pécsi egylet a 21 éves Kocsis Bencét, aki a tolnaiak előtt megfordult a Puskás Akadémiánál is, ahol 17 évesen bemutatkozhatott az NB III.-ban, akkor gólpasszai mellett 7 találatot is jegyzett. Ezt követően a másodosztályban a Csákvárt erősítette, ahol 58 bajnokin gyűjtött tapasztalatot. Fel is figyelt rá az MTK, ahol az élvonalban is esélyt kapott tavaly a bizonyításra 15 találkozón.