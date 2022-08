A fordulás után mindent megtett a Szentlőrinc, hogy legalább egyenlítsen, s többször úgy tűnt, sikerül is kikaparnia a gesztenyét. Azonban a vendégek szinte mindig oda tudtak lépni az utolsó pillanatban. Így volt ez egészen a 74. percig, akkor azonban Kitl szabálytalankodott a csereként érkező Szabó Mátéval szemben. A sértett pedig nem érte be azzal, hogy ellenfele sárga lapot kapott, s ő maga is büntetett. Szépen tekert 17 méterről, kicsit balról a jobb alsóba.

A találkozó ráadásában jött aztán a dráma a vendégek szempontjából. Amikor már talán senki nem bízott a hazai pontszerzésben egy szögletet követően Csörgő Raul begyötörte a csabai kapuba a labdát.

SZENTLŐRINC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–2 (0–2)

Labdarúgó NB II., 5. forduló. Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 600 néző. Vezette: Bana Gergely (Kiss Balázs, Máyer Gábor).

Szentlőrinc: Prokop – Keresztes B., Havas, Nagy Zs. – Erdélyi, Németh E. (Török L., a szünetben), Papp G. (Vidnyánszky M., 78.), László D. (Kiss-Szemán, 64.) – Daróczi (Szabó M., 64.), Rétyi (Csörgő R., 64.) – Mervó. Vezetőedző: Jeremiás Gergő.

Békéscsaba: Bukrán – Puskás G., Albert, Fazekas L., Mikló – Horváth P., Váradi Á., Kitl, Talpalló (Czékus, 50.) – Máris (Zvara, 62.), Hamed (Bora, 83.). Vezetőedző: Brlázs Gábor

Gólszerző: Szabó M. (75.), Csörgő R. (90+1.), ill. Talpalló (13.), Mikló (43.).