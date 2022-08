Az uszodában már megmutatta az egész világ előtt, hogy mire is képes valójában, most azonban tánctudásával készül ámulatba ejteni az országot Iván Bence, a PSN Zrt. paralimpikon úszója. Sokakat villámcsapásként ért a hír, hogy a 22 esztendős pécsi sportoló is ott lesz a TV2-n nagy sikerrel futó táncos showműsorában, a Dancing with the Stars harmadik évadában. Lapunknak korábban többször is nyilatkozta, hogy ősszel valami új kaland kezdődhet számára, ahol megmutathatja egy másik oldalát is a nagyközönségnek.

– Kaposváron edzőtáboroztunk még a világbajnokság előtt, mikor megcsörrent a mobilom. Nem árulták el, miről van szó, csak az iránt érdeklődtek, hogy leugorhatnak-e hozzám. Természetesen nem kellett sokat győzködniük. Amikor közölték, hogy miről is lenne szó, és megkérdezték, hogy mit gondolok, csak annyit kérdeztem: „Mikor kezdünk?” – mesélte Iván Bence.

Külön szerencséje volt, hiszen mindvégig titkon remélte, hogy Stana Alexandra oldalán táncolhat majd. Ez idáig tehát minden úgy alakul, ahogy azt Bence szerette volna.

– Ugyebár én néztem az első két évadot is. Nagyjából tudtam, hogy kik lehetnek a táncpartnereim – nyilatkozta lapunknak a kalandvágyó úszó. – Titkon reméltem, hogy a Szandival leszek. Úgy gondolom, hogy ő lesz az, aki mindenből ki tudja hozni a maximumot, és minden helyzetben a segítségemre lehet. Kezd alakulni a dolog, sokan mondták már, hogy van ritmusérzékem, ráadásul sokak szerint könnyen tanulom az elemeket is. Kell egy kis idő még persze, de szerintem jó lesz majd.

Iván Bence bravúros úszásait már megszokhattuk, a táncparketten azonban még nehezen tudjuk elképzelni. Ezért is voltunk kíváncsiak arra, hogy mennyi ideje jut majd az egyetemre, illetve az úszásra a műsor mellett.

– Igazság szerint nem sok. Most szeretném ebből kihozni a maximumot, így csak erre igyekszem összpontosítani, majd pedig lesz idő az egyetemre és az úszásra is. Úgy vélem, hogy az életben egy ilyen lehetőség van, ami most eljött számomra, és szeretnék most ezzel élni – osztotta meg gondolatait.

Mint megtudtuk, döntéshozatalában senki nem tudta volna befolyásolni, de szerencsére mindenki támogatta, hogy fogadja el a lehetőséget. Édesanyjának ez a formátum az egyik kedvenc műsora, ami külön öröm Bence számára.

Sportolóként is kap az ember hideget-meleget, de az kétségtelen, hogy egy ilyen közegben még inkább rázúdulhathak a versenyzőkre az olykor nem épp kedves vélemények.

– Persze mindig is lesznek, de ezekkel nem szabad foglalkozni. Nekik meg kell mutatni, hogy mire vagyok képes, és akkor lehet utána átgondolják, hogy miket írnak – vélekedett Iván Bence.