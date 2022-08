A pécsi csapat ma délelőtt, 11 órakor lép pályára. A ZTE a legutóbbi női NB II.-es bajnokság nyugati csoportjában a középmezőnyben, egészen pontosan a hatodik helyen végzett. A kupasorozat első fordulójában a zalai lányok még nem voltak érdekeltek, csak most a második fordulóban kapcsolódnak be a sorozatba.

– Természetesen, mint mindig, most is a győzelem és a továbbjutás a cél, de ezt a mérkőzést még a felkészülés részének tekintjük. Három fiatal, játékost viszünk magunkkal, ők eredménytől függetlenül játszani is fognak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy is tudnak beilleszkedni a felnőtt csapatba – vallotta a tréner a klub honlapjának. – Igazából különleges elvárás nincsen, játszani megyünk, mindezt az alapozó időszak kellős közepén. Persze próbálgatjuk a játékosokat különböző posztokon, hogy majd a bajnokságra sikerüljön a csapat szempontjából legjobb taktikát megtalálni.