Ha nem tudtuk volna, hogy a vendégek már most a kiesés elől próbálnak menekülni, a házigazda PEAC-nak pedig legalábbis az alsóháztól elszakadáshoz lenne égető szüksége a három pontra, akár kellemes, nyár végi edzésnek is nézhettük volna az első perceket. A már-már céltalan passzolgatásnak egy, az utolsó pillanatig ártatlannak tűnő helyzetben lőtt váratlan vendéggól vetett véget már a 4. percben, ami után gyorsan változott is a játék képe.

Ám szinte csak pillanatokig bízhattak első győzelmük megszerzésében a bánkiak. Mintha ugyanis most eszméltek volna rá, hogy ez már maga a vizsga, úgy kapcsoltak rá az egyetemisták, és a rendezett sorok ugyancsak gyors eredményre vezettek: Makai egy szögletből felívelt labdára lecsapva gyorsan egyenlített.