Szombaton a szlovákiai Dunaszerdahelyen nemzetközi tornán vesz részt a PVSK kispályás focicsapata.

Mivel két hét múlva a bajnokság is kezdődik, fontos ez a játéklehetőség, a baráti szálak erősítésén túl, a bajnoki felkészülés miatt is.

– Szombaton lesznek a mérkőzések, és aznap este jövünk haza. A programot a helyszínen készítik el a rendezők. Köszönjük Czerpán István elnök úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az egyesület buszát, és azt is, hogy a PVSK mindig segítette és segíti ennek a korosztálynak is a sportolási lehetőségét. Ez a látogatás a szlovák együttes, a mostani vendéglátónk, a DAC 2019-es Centenáriumi nemzetközi tornarészvételének viszonzása. Sajnos, a járvány miatt erre csak most kerülhetett sor. Négycsapatos nemzetközi torna lesz, két szlovák együttes, és rajtunk kívül még egy magyar szenior csapat, a Videoton vesz részt. Körmérkőzések lesznek, mindenki játszik mindenkivel. Azon kívül, hogy a baráti nemzetközi kapcsolatokat erősítjük, fontos számunkra, hogy a régiós bajnokság kezdete előtt képet kapjunk arról, hol tartunk, és felkészüljünk az őszi mérkőzésekre – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának Szárazi Kázmér, a PVSK csapatvezetője.