Holnap pedig jön az első igazi erőmérő, ahol meg kell tenni az első lépést a komoly célkitűzések felé.

Az NKA Pécs menetrendje

Szeptember

24., 19.00 NKA Pécs–Cegléd Október

1., 18.30 Vasas Akadémia–NKA Pécs

9., 19.00 NKA Pécs–Veszprém

15., 18.00 Salgótarján–NKA Pécs

22., 17.00 Debrecen (BKG Prima)–NKA Pécs

29., 19.00 NKA Pécs–Fót November

2., 16.00 Debreceni EAC U23–NKA Pécs

6., 19.00 NKA Pécs–MFA

12., 16.45 Óbuda–NKA Pécs

19., 19.00 NKA Pécs–Jászberény

26., 19.00 NKA Pécs–TF-Budapest December

3., 17.00 Nagykőrös–NKA Pécs

10., 19.00 NKA Pécs–PVSK

16., 18.30 Cegléd–NKA Pécs Január

7., 19.00 NKA Pécs–Vasas Akadémia

14., 18.00 Veszprém–NKA Pécs

21., 19.00 NKA Pécs–Salgótarján

29., 19.00 NKA Pécs–Debrecen (BKG Prima) Február

5., 17.00 Fót–NKA Pécs

12., 19.00 NKA Pécs–Debreceni EAC U23

18., 17.00 MAFC–NKA Pécs Március

4., 19.00 NKA Pécs–Óbuda

11., 17.00 Jászberény–NKA Pécs

18., 18.45 TF-Budapest–NKA Pécs

25., 19.00 NKA Pécs–Nagykőrös Április

2., 18.00 PVSK–NKA Pécs

– Úgy érzem, jól felkészültünk, az eltervezett munkát elvégeztük, készen állunk a rajtra. Persze majd most, az éles mérkőzések során derül csak ki igazán, hogy ez valóban így van-e – nyilatkozta a tavalyi harmadik helyezett vezetőedzője, Ivica Mavrenski. – Nagyon elégedett voltam azzal a hozzáállással, amit a játékosok produkáltak, továbbá annak is örülök, hogy érezhetően jó a kémia, egységesek vagyunk. Nem mellesleg nagyon fontos, hogy mindenki egészséges! Szükség is lesz minden játékosra a rajton, mert leendő ellenfelünk, a Cegléd lehet minden, csak gyenge csapat nem. Jó játékosokat igazoltak, van egy remek centerük Sedin Karavdic személyében, aki nemrég még nálunk kosarazott, szóval mindenkinek a maximumot kell majd nyújtania szombaton annak érdekében, hogy győzelemmel indítsuk a szezont!

A játékosok persze a tavalyi szezon után, illetve a felkészülési meccseket követően duzzadnak az önbizalomtól, ami sokat adhat a rajton is.

– Nagyon jó felkészülés van a hátunk mögött, egyben vagyunk, mindenki beilleszkedett – fogalmazott Lados Erik, a csapat kapitánya. – Abszolút reális esélyt látok arra, hogy megnyerjük a bajnokságot. Az odáig vezető út első lépésenként most szombaton a Ceglédet kell legyűrnünk: ezen a meccsen egyértelmű cél a győzelem! Bár minden csapatnak van esélye mindenki ellen ebben a bajnokságban, ha mi a saját játékunkat játsszuk, és kihozzuk magunkból a maximumot, akkor nem lehet kérdés, hogy ki fog örülni a mérkőzés végén.