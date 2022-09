Ferencváros, Benfica, Chelsea, Feyenoord. Talán nem is létezik olyan labdarúgópalánta szerte a hazában, akinek a vágyálmai között ne szerepelne a legnépszerűbb magyar, illetve e három európai klassziscsapat valamelyike. E formabontó labdarúgótorna jóvoltából most akár egy kis falucska amatőrjátékosai is „egy ligában” szerepelhetnek a futball óriásaival.

De mit is kínál a Fradi SuLiga a résztvevőknek? Elsősorban sok játékot – amely során egy lánynak is mindig a pályán kell lennie –, ám ennél sokkal többet. Sportszerű, pozitív és támogató szemléletre, a társak tiszteletére nevelést. Közösségi élményt, a helyi értékek felkarolását, a rászorulóknak felzárkóztatást. Igazi, egységes csapattá kovácsolódást a sorozat végére.

Mindezt sportos köntösbe burkolva, alapvetően a focira építve. Az EU Erasmus+ Sport Programjának 2019-es kezdeményezéséhez kilenc külföldi sztárcsapat sorában csatlakozott a Ferencvárosi Torna Club is, eddig csak fővárosi résztvevőkkel. Most ősszel azonban négy megyésre bővül a program, így Bács-Kiskun, Pest és Szolnok mellett Baranya nyolc felkért iskolája is csatlakozhatott. Az előre kiválasztott négy helyszín selejtezőköreiben alakul ki a pályán elért végeredmény – ami azonban még nem jelenti a győzelmet.

A különleges szabályok ugyanis plusz pontokat ígérnek többek között a fent említett erényekért – miközben a „rosszalkodást” büntetik is: a legtöbb, tíz pontot az igazolatlan hiányzásért vonják le.

Megyénkben a négy tornát sorrendben Bikalon (szeptember 19.), Szentlőrincen (október 17.), Sásdon (jövő március 27.) majd Kozármislenyben (május 22.) rendezik. A további négy résztvevő pedig a vásárosdombói és a sellyei magyar-horvát kétnyelvű, Pécsről pedig a meszesi és a belvárosi általános iskola.

A heti tréningeket a zöld-fehérek saját edzői tartják majd a gyerekeknek, a négy csoportgyőztes pedig a Groupama Aréna nagyszabású tornadöntőjében mérheti össze még egyszer az erejét.

A baranyai csoportkörökről mi is beszámolunk majd; további információ pedig a fradi.hu honlap „suliga” menüpontjában érhető el.