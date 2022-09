Szeptember 3.,szombat, 11.00

Mohácsi TE 1888– Szentlőrinc II.

Pikáns összecsapással veszi kezdetét az AutoCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulója, ugyanis a Mohács hazai pályán a Szentlőrinc második számú csapatát fogadja. Kvanduk János gárdája az elmúlt idényben még az NB III.-ban vitézkedett, mindeközben a lőrinci klub harmadikként végzett a Megye I.-ben. Messzemenő következtetéseket nem lehet levonni a tavalyi szezon végeredményét látva, ugyanis a mohácsi mag megmaradt, míg a Szentlőrinc II. teljes mértékben a fiatalokra szeretne építeni. Előny lehet, hogy a Mohács már több tétmeccset is vívott az idei kiírásban, de az ambiciózus fiatalok képesek lehetnek meglepetést okozni

Kvanduk János, a Mohácsi TE 1888 vezetőedzője: Nagy várakozás előzi meg részünkről az első hazai bajnoki mérkőzést. Szeretnénk bizonyítani magunknak és a szurkolóinknak is. Vannak sérültjeink szép számmal, de ezzel lassan megtanultunk együtt élni.

Szolga Gorán, a Szentlőrinc II. vezetőedzője: Ez a csapat teljesen új filozófia mentén fog működni. Eltérve az eddigi évektől, ezúttal kizárólag olyan játékosok lépnek majd pályára, akik 2000 után születtek. Aki betöltötte a 16. életévét, az már akár játszhat is a Megye I.-ben, ha úgy ítéljük meg, hogy alkalmas rá. Nyilván a Mohács elsődleges célja a visszajutás, így nehéz mérkőzésre számítunk, de nem megyünk feltartott kézzel. Hozzátenném, az eredmény az idei szezonban másodlagos, szeretnénk inkább a fiatalokat a felnőtt futball felé integrálni.



Szeptember 3., szombat, 16.00

Kétújfalui SE– Lovászhetényi FC

Első bajnokijára készül a Lovászhetény, azonban bizonyára nem fogja könnyen adni a győzelmet a házigazda, ugyanis van miért visszavágnia a Kétújfalunak. A tavalyi szezonban a két csapat párharcai során összesen nyolc alkalommal vette be hétvégi ellenfelének kapuját a lovászi együttes, így lenne mit törlesztenie a hazai alakulatnak. Főleg úgy, hogy a nyitányon már pályára léphetett a gárda, azonban egy góllal alulmaradt a Siklós ellen.



Szeptember 3., szombat, 17.00

Sport36 Komlói Bányász–Siklósi FC

Meglepő vereséget szenvedett a hétközi kupameccsen a Lánycsók ellen a házigazda, így lenne mit jóvá tenni. Főleg úgy, hogy ezen a hétvégén rendezik a Komlói Bányásznapokat, így hiába a csalódást keltő eredmény, a szokásosnál bizonyára több szurkoló fogja majd buzdítani a csapatot. A bajnokságban a Komló és a Siklós is győzelemmel kezdett, így nagy skalp lenne Nagy Gábor együttese számára, ha hibátlan maradna a klub, azonban ha valaki képes lehet elrontani a komlói ünnepséget, akkor az a jó erőkből álló siklósi brigád.



Pécsváradi SE Prosport.hu –Szederkény G-S II.

Szombaton rajtol a Pécsvárad is, amely ez idáig is igencsak küzdelmes mérkőzéseken van túl, ugyanis a MOL Magyar Kupában több nagy vadat is lőtt az alakulat, valamint a Baranya Megyei Kupában is menetel a gárda. A Szederkény még keresi önmagát, s tippünk szerint nem ezen a hétvégén fogja megszerezni első pontjait, de mindenesetre nagy kérdés, hogyan bírják energiával a pécsváradi játékosok a nagy terhelést.



Szeptember 4., vasárnap, 17.00

Villány TC–Bólyi SE

A villányi klub a forduló mérkőzését játszotta a nyitányon a PTE PEAC második számú csapatával szemben, azonban maradéktalanul nem lehet elégedett a szurkolótáboruk, hisz nem bírták megőrizni háromgólos előnyüket. A Bóly tizenegy gólt gurított szerdán a kupában, látszólag az önbizalom rendben van, így komoly esély van a bólyi pontszerzésre.



PVSK–VSK Sellye

A PVSK magas célokat tűzött ki maga elé, így egy jó kezdés aranyat érhet. A felkészülési, valamint a kupameccseiket látva nagyon egyben van Mink Olivér legénysége. A Sellye sokáig tartotta magát a Komló ellen az első körben, azonban végül háromszor is kapitulált. Nagy meglepetés lenne, ha nem a házigazda aratna sikert ezúttal.





Egyes hírek szerint a Boda ÖSE visszalépett a Megye I.-es bajnokság indulásától, így a Boda ÖSE–Nagykozár KSE vasárnapra tervezett találkozója elmarad.



Megye I.