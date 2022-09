Javuló formát mutat a PVSK NB II.-es nőilabdarúgó-csapata, amely az első két fordulóban ugyan vereséget szenvedett, de azóta két győzelem jött össze számára. Most ott folytatná, ahol az LBW Nyúl SC ellen abbahagyta, s vasárnap 14.00-s kezdettel a Zalaegerszeget is felülmúlná. Igaz, ez jóval nagyobb feladat lesz, hiszen a sereghajtó után most az egyik legjobban szereplő csapat lesz az ellenfele, hiszen a ZTE 3 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereséggel a 4. helyen áll.