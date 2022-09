Nagyon-nagyon sokakat lepett meg a magyar labdarúgó-válogatott, hogy legyőzte a németeket a Nemzetik Ligája A-divíziójának csoportkörében pénteken este. Sőt, a teljes szereplése a csoda kategória felé hajlik az egész világ szemében, s az biztos, hogy a csapatkapitány mindent eldöntő sarkazós gólját még nagyon sokáig fogják ismételgetni a különböző tv-csatornák klasszisok hasonló megoldásai mellett akár.

Bár a televízió képernyője előtt is katartikus élményt nyújthatott a mérkőzés, élőben megélni még csodálatosabb volt. Erről két pécsi fotóriporter nagyon pontos képet is tud adni, hiszen a Dunántúli Napló és a bama.hu munkatársa, Löffler Péter, valamint a PMFC fotósa, Kurdi József is ott volt a magyar táborban, hogy kiszurkolja a sikert.

Fotós: Löffler Péter/Kurdi József

– A meccs, a stadionba vonulás előtt találkoztunk a többi magyarral a főtéren – kezdte beszámolóját Löffler. – Ott lipcsei napok voltak, zenéltek, köszöntöttek minket. Az egyik srác felment a színpadra, és kérte, hogy játszanak le egy számot. A telefonját rádugták a kihangosítóra, és zúgott az Éjjel soha nem érhet végett... A mi szurkolóink végig tomboltak, de a németek is tapsoltak.

A futball szerelmesei közös nyelv nélkül is megértik egymást a forgatagban, sőt, ilyenkor egy általános nyelvet beszél magyar, német, orosz, mindenki, de azért vannak olyanok is, akik próbálják a vendégeket anyanyelvükön lenyűgözni, köszönteni, hiszen a pályán és azon kívül is ellenfelek, s nem ellenségek vannak.