Szintén szombaton rajtol a tavalyi második, a Komló, amely Hügien Bt. néven versenyez idén. A bányászok 16 órakor kezdenek Győrben.

Az NB I. Nyugati csoportjában a PTE-PEAC Kalo-Méh második gárdája is 11 órakor játszik szombaton, a Sopron lesz az ellenfele az első körben.

Az NB II. Dél-nyugati csoportjában három csapat is van, amelynek a sikeréért szoríthatunk, s a tavalyi harmadik helyezett Beremend szurkolói előtt kezdhet, a Pénzügyőr SE lesz a vendége. A PTE-PEAC Kalo-Méh III. Nagykanizsán kezdi meg a szereplését. A pécsi tehetségek így két bajnokságban is tesztelhetik tudásukat, s bizonyíthatják, hogy magasabb szinten is lehet rájuk számítani. Ez a két meccs szombaton 11 órakor lesz. Míg a Mohács vasárnap 10 órakor lép asztal mögé.