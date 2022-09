Már a nyitónap rajtceremóniáját, és az évtizedek óta nem látott, Mecsek-kapu–Árpádtető gyorsaságit is megáztatta az eső, ám az igazi égszakadás szombaton terítette be a mezőnyt. Rögtön meg is tizedelve, hiszen a rengeteg – szerencsére legrosszabb esetben is könnyebb sérülésekkel járó – baleset okán negyven autó még a cél előtti búcsúra kényszerült.

A szerencsésebb kezűeknek, és persze ügyesebbeknek azonban az ünneplésből is kijutott. Közülük is az egyik legnagyobb a Geiger Máté, Csanády Sándor kettősnek. Amely a hét gyorsasági közül ugyan csak hármat teljesített a leggyorsabban a Lada 2101-essel, azokat viszonyt akkora időelőnnyel, hogy 9.9 másodpercet a legvégére sem tudtak ledolgozni üldözői. Ezzel a pécsi páros könyvelhette el a Rally2 abszolút bajnoki serlegeit, az ugyancsak baranyai Zsebe Gábor, Mohácsi László (Škoda Felicia) és ifj. Fogarasi Attila, Toroczkó Péter (Honda Civic Type-R) párosok előtt.