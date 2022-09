Természetes, hogy egy négy olimpiát megjáró, világbajnoki bronzzal és a kontinensviadalokon besöpört öt éremmel, közte egy arannyal is büszkélkedő sportoló esetében felkapjuk a fejünket, ha az Európa-bajnokságon a 25. pozícióban végez. Még akkor is, ha a lengyelországi megmérettetésen zárásként a csapatverseny 5. helyéből is kivette a részét.

De miért is nem sikerült többször a céltábla kellős közepébe tüzelnie? Elárulta.

– Elsőként mindig a lőállásban elvégzett munkámat elemzem, hiszen az én kezemben van a pisztoly. Ez a pontos számadás a továbblépés kulcsa számomra – kezdi visszatekintőjét sportszerűen a PSN Zrt. sportlövője.

Hozzátéve, hogy érzésre ugyanakkor számára sokkal több volt a versenyben, mint amit a rideg számok mutatnak, nyilván itt kezdődik a szakmai része a munkának. Ha mélyebbre tekintünk, akkor pedig azt is, hogy az utóbbi esztendőkben rengeteg új szabályt és lebonyolítási rendszert vezettek be sportágukban. Szinte eltűntek a hazai és nemzetközi felkészülési versenyek, helyükbe távoli és ezáltal nagyon drága világszövetségi versenyek kerültek, amikkel szinte alig lehet tartani a tempót. Miközben az említett szabályváltozások épp a világranglista-pontok hajszolására kényszerítik a versenyzőket.

– Hála a klubfinanszírozásnak, az idén még részt tudtam venni egy Világkupa- és egy Grand Prix-versenyen, de a jövő év programját látva ez szinte esélytelen. Így nekem is rendkívül kevés gyakorlásra nyílik lehetőségem – ecseteli a mégiscsak külső okokat Csonka.