Tegyük hozzá, a görögországi világbajnokság idején bizony még fájtak, nem is kicsit, de mint mondja, annyira mégsem, mint ha emiatt nem engedték volna az orvosok Voloszban a vízbe ugrani. És ha már ugrott, harcolt is, szemtelenül labdát is csent el, lőtt is – az U16-os válogatott a fináléban, húsz másodperccel a dudaszó előtt éppen az ő góljával állította be a 11–10-es, aranyat érő végeredményt. Mondtuk már? A házigazdáktól zsúfolt lelátó előtt, Görögország ellen.

Centerként nyilván nem állná így a sarat, de a széleken remekel. Ahol nagy hasznát veszi úszómúltjának is, a sebesség nemcsak fejben, de kar- és lábtempóban is becsületére válik. Ott sem vallott volna szégyent, de ő is unta a monoton tempózást, rövid futballista-próbálkozás után ezért váltott az úszásról a vízilabdára; első edzője, Arató Zoltán biztatására is.