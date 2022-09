Felére fogyatkozott már az első körben a női kézilabda Magyar Kupában résztvevő baranyai csapatok száma, hiszen a Kozármisleny KA útja épp a Mohácsi TE 1888 csapatán keresztül vezetett a második körbe. A kék-fehérek egygólos sikert aratva jutottak akkor tovább.

A Misleny meg is kapta második ellenfelét közben, amely ellen abszolút nem lesz könnyű dolga, ha a következő körben is ott akar lenni. A bajnoki rivális Vasas SC-vel kell összecsapnia Gyulai László tanítványainak. Az angyalföldiek jobban is kezdték a bajnokságot a Kozármislenynél, két győzelmük, s egy döntetlenjük a 2. helyre vitte őket a rajtot követően, míg a baranyai gárda a 9. helyen áll három pontjával, közvetlen a PEAC mögött.