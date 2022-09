Megható, ünnepi ceremónia vezette be vasárnap délután a férfikézilabda NB II. soros összecsapását. A PTE-PEAC–Dunaújváros találkozó nyitányán a résztvevő játékosok helyett Szögi Balázst szólította a parkettre a helyi műsorközlő. Aki pár éven át a pályán, ma már szakosztályvezetőként segíti a csapatot, és nemrégiben jelentette be, hogy végleg abbahagyja a játékot. Ők pedig illendőnek vélték közönség előtt is elbúcsúztatni.

A meglepett ex-kézis pályafutását előbb Barta Ferenc, a Baranya Megyei Kézilabda-szövetség elnöke, majd Prof. dr. Ács Pongrác, a PEAC elnöke méltatta; egyben mindketten ajándékkal is kedveskedtek számára. Utóbbi kiemelve, Szögi Balázs a sport mellett a tanulásban is az egyetemisták példaképe lehet, hiszen menet közben tudatosan építette civil életét, amelynek jóvoltából ma az MKB Bank pécsi fiókigazgatója.