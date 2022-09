Szeptember 10., szombat, 11.00

PTE PEAC II. (10.)–Mohács (1.)

Nagy csata várható a negyedik forduló nyitómérkőzésén, ahol két ez idáig veretlen együttes méri össze tudását. Igaz, a Mohács már három meccset hagyott maga mögött, ráadásul mindhármat meg is nyerte, így igencsak jó formában van Kvanduk János legénysége. Azonban talán a túlzott terhelés lehet a bajnoki címre hajtó együttes veszte, ugyanis hétvégi ellenfelünk csupán egy találkozón van túl, így az amúgy is fiatal, ambiciózus játékosok frissebben várhatják a szombati párharcot. Az első körben a PTE PEAC második számú csapata már bizonyította, hogy képes vert helyzetből komoly dolgokat elérni, így kellő bátorsággal akár a listavezetőt is meglepheti Molnár Gábor gárdája.

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. vezetőedzője: – Javuló állapotban vagyunk! A nyitány felemásan sikerült, ahhoz képest talán már jobb állapotban vagyunk. Sikerült kompaktabbá válnunk, ami komoly fegyver lehet a jövőre nézve. Remélem, hogy fel tudjuk venni a versenyt a bajnokesélyessel szemben. Nem feltett kézzel fogunk belemenni a párharcba, azon leszünk, hogy meglepjük őket, hiszen szeretnénk pontot, pontokat szerezni.

Kvanduk János, a Mohács vezetőedzője: – Szerdán nagy csatában nyertünk egy kitűnően játszó ellenféllel szemben. Ennek a küzdelemnek meg is voltak az áldozatai. Egyébként is szűkös a keretünk, de most újabb sérülések sújtják az alakulatot. A hétvégi vetélytársunk hét közben szabadnapos volt, így biztosan frissebben néznek a szombati mérkőzés elé. Minden tartalékenergiáinkat mozgósítani kell, ha versenyképesek akarunk lenni.



Szeptember 10., szombat, 16.30

Szentlőrinc II. (13.)– Pécsvárad (3.)

Szombaton jöhet Dávid és Góliát találkozása. A házigazda még nem szerzett pontot az idei idényben, azonban a Villány, valamint a Mohács otthonában is remek focit játszott a fiatal brigád. Tehát első hazai párharcát vívhatja Szolga Goren együttese, s rögtön a bajnokság egyik legerősebb csapata ellen. A Pécsvárad mindeközben első vendégszereplésére készül, de az eddigi teljesítményüket látva nehéz elképzelni, hogy ez kizökkenti majd a klubot. Mindenesetre Varga László alakulata egy percig sem engedhet ki, ugyanis az megfiatalodott csapatnak nincs vesztenivalója.

Lovászhetény (8.)– Komló (2.)

Küzdelmes meccsre van kilátás, hiszen a Lovászhetény a nyitófordulóban hatot gurított a Kétújfalunak, hét közben pedig végig pariban volt az aranyéremért küzdő mohácsi együttessel. Hasonló álmokat szövöget a Sport36 Komlói Bányász is, így Bíró Ferenc alakulatának bizony meg kell küzdenie a pontokért, még akkor is, ha szurkolói előtt játszhat a csapat. A tabellát látva a komlói brigád az esélyesebb, hiszen három kör után továbbra is veretlen Nagy Gábor legénysége. A hétközi fordulóban a remek széria majdnem oda lett a PVSK ellen, de a pontszerzés erőt adhat, hogy még tovább nyújtsa jó sorozatát a gárda.



Szeptember 11., vasárnap, 16.30

Nagykozár (11.)–Villány (4.)

A hazai klub tavaly bajnokságot ünnepelhetett, ráadásul a Megyei I. osztályban is azonnal megszerezte első pontját Sütő Szabolcs alakulata. Szerdán a Bóly ellen ígéretesen játszott az újonc, azonban a felemásan kezdő Villány vélhetően komoly próba elé állítja majd az együttest. A vendégcsapat nem épp úgy kezdett, ahogy azt sokan várták volna, azonban a hétközi diadallal könnyen lehet, hogy visszatalált a győzelmi ösvényre Kósa Zoltán legénysége, így kipipálnák a listáról a feljutó nagykozári gárdát is.

Szederkény (12.)– Kétújfalu (14.)

Öt találkozó van a két csapat között, de pontot még egyikük sem szerzett. A Szederkény ez idáig sokkal masszívabb, meggyőzőbb teljesítményt tett le így is az asztalra, mint hétvégi ellenfele, szóval igencsak nagy meglepetés lenne, ha nem tartaná otthon mindhárom pontot a házigazda.



Siklós (9.)–Sellye (7.)

Mindkét klub három-három pontot gyűjtött be három párharc alatt, ráadásul mindkét együttes kemény felekkel is találkozott már, így gyakorlatilag megjósolhatatlan, hogy melyik gárda hagyja majd el győztesen a játékteret. A Sellye játékosainak jót tehetett a könnyed hétközi győzelem a Kétújfalu ellen, azonban a Siklós is motivált lehet, hiszen a vereség ellenére remekül szerepelt a Pécsvárad vendégeként.



Szabadnapos lesz: a Bólyi SE és a PVSK labdarúgócsapata.





