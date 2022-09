Granics védéssel kezdődött a Komló Csurgó elleni rangadója, s ez olyan kezdőlökést adott a csapatnak, hogy szinte azonnal háromgólos előnyre tettek szert. Nem is csoda hát, hogy a tábor is azonnal lázban égett, s egy pillanatig sem engedte el a Bányász kezét. A hatalmas ováció mellett, ha voltak is kisebb kiingások a kék-fehérek játékában, azt gyorsan helyretették, s így a vendégek az egész első félidőben csak loholtak utánuk. Annyira viszont futotta a vörösök erejéből, hogy egyre csökkentsék hátrányukat a pihenőre.

A fordulást követően azonban azt is el tudta már érni a Csurgó, hogy egálban legyen a hazaiakkal, sőt, hat perc után már vezetett, mivel sok hiba csúszott a gépezetbe komlói oldalon. A hazai csapatnak ezt következően még voltak jó momentumai, előnybe is tudott kerülni, de a meccs végén az egy pontért kellett lőni. Jerkovics a kapuba vágta a labdát, amivel így is felrobbantotta a csarnokot.