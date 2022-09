Az U12-es korosztálynak rendezett nívós tornát a PSN Zrt Sportiskola fiú kézilabda szakosztálya a Lauber Dezső Sportcsarnokban, amelyre a legjobb csapatoknál pallérozódó fiatalokat hívta meg ellenfélként. Így a Pick Szegeddel, a Ferencvárossal és az Éles Kézisulival csaphattak össze a pécsi gyerekek.

Az eseményt a házigazda nyitotta, méghozzá a Fradi korosztályos csapata ellen, s nagy csatában egy döntetlent ért el ellene. Végül így is a fővárosiak nyerték a tornát, míg a hazaiak a második helyet érték el. Szomorkodnia azonban nem volt a pécsi fiataloknak, hiszen a torna legjobbját is közülük választották meg. Ez nem lett más, mint Ratalics Balázs, aki mellett Monostori Levente is olyan kiválóan játszott, hogy szintén különdíjas lett.