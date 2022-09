Ha van csapat, amelyiknek jól jött a válogatott szünet, az a HR-Rent Kozármisleny, hiszen így volt némi ideje az új vezetőedzőnek, Szekeres Zoltánnak, hogy a folyamatos ellenfelekre való felkészülésből kiszakadva saját elképzeléseit gyakorolhassa játékosaival.

– Edzésről edzésre egyre jobban sikerül magunkévá tenni azt a játékot amit Zoli szeretne tőlünk látni – kezdte kérdésünkre a Misleny tavalyi házigólkirálya, Hampuk Ádám. – Természetesen van még hova fejlődni, hiszen nem dolgozunk régóta együtt, de meggyőződésünk, hogy jó irányba megyünk. A válogatott szünet alatt is léptünk előre, és még fogunk is, hiszen jóval több van ebben a csapatban, mint amit a tabella most mutat.