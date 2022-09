Fente a fogát a három pontra a PMFC is, hiszen akár a Gyirmótot is megelőzhette volna ebben a fordulóban. Ehhez viszont a Nyíregyházán keresztül vezetett az út, ami rögösebb nem is lehetett volna.

A két csapat találkozója nagyon kiegyenlített játékot hozott. Egyszerűen nem találták a réseket a csapatok a másik védelmén, így igazán nagy ziccerig nem is jutottak. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem is volt esélye a feleknek megszerezni a mindent eldöntő gólt. Tóth-Gábor több alkalommal is megrezgethette volna a vendégek hálóját.