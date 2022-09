Ha minden jól megy, rendhagyó módon már a Szilézia történelmi fővárosában folyó kontinensviadal elején és a végén is ünnepelhet Csonka Zsófia. A PSN Zrt. Sportiskola Európa-bajnoki címet már birtokló (2015, Maribor, sportpisztoly) versenyzője szeptember 12-én ünnepli ugyanis a születésnapját – már az Eb helyszínén, edzéssel természetesen. A különleges nap bizonyosan nem fogja kizökkenteni az utolsó pillanatokban szükséges összpontosításból, hiszen kevés nála rutinosabb versenytárssal kell majd lőállásba lépnie.

Hogy mást ne mondjunk, négy olimpián is bizonyította már, hogy mennyire éles a szeme és nem remeg a keze (a legjobb eredményt, egy 6. helyet, Londonban érte el 2012-ben), továbbá egy vb-bronzot is őrizhet a vitrinjében, még 2014-ből, Granadából. Hasonlóan jól ismeri az Európa-bajnokságok légkörét, sőt, siker-forgatókönyvét is, az említett arany mellett két-két 2. és 3. helyet is ért már el rajtuk.