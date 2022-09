Ételt osztottak nyugdíjasoknak, plusz pontokért 1 órája

Drogprevenciós, bűnmegelőzési és csapatszellem-erősítő előadásokkal indult a Fradi SuLiga

Talán még a vártánál is nagyobb sikerrel rajtolt a Ferencváros SuLiga különleges labdarúgótorna Baranyában is. A nyitó körben, Egyházaskozáron is a labda játszotta a főszerepet, ám a gyerekek számos „jócselekedetért” számíthatnak plusz pontokra is.

Drogprevenciós, bűnmegelőzési és csapatszellem-erősítő előadások, ételosztás az időseknek – nem éppen a klasszikus kellékei egy gyereklabdarúgó-tornának. Ám az idén országossá bővülő Fradi SuLiga különlegessége éppen ez: a focin keresztül megszólítva, ám azon túlmutató értékekkel megismertetni, megbarátkoztatni a résztvevő, sok esetben hátrányos helyzetből érkező fiatalokat. A baranyai nyitóforduló ebből a szempontból is célt ért: ahogyan a projekt ferencvárosi szervezője, Gál Miklós értékelte az Egyházaskozáron tapasztaltakat, a gyerekek hamar ráéreztek a szándékra, és nemcsak a pályán, de azon kívül is szorgalmasan és örömmel gyűjtögették a plusz pontokat. Nagy sikert aratott a függőségmegelőző workshop; akadt kislány, aki bevallotta, hogy napi 16 órát lóg a mobilján, neki is szolgáltak jótanácsokkal. Miközben a fegyelemre is figyelnek, így levonás is járhat, például kiállításért – utóbbira ezúttal szerencsére csak egy példa volt. (Mivel folyamatosan szerezhetők, a plusz pontok összesítése a torna végére várható.)

Az első baranyai forduló pályán elért eredményei: Szentlőrinc–Sellye 1–7, Sásd–Bikal 0–12, Kozármisleny–Pécs belvárosi 3–5, Pécs Meszes–Vásárosdombó 2–4, Szentlőrinc–Sásd 12–0, Sellye–Bikal 4–1, Kozármisleny–Pécs Meszes 2–2, Pécs belvárosi–Vásárosdombó 8–3. Következő baranyai forduló: Szentlőrinc, október 17.

