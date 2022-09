Először kapott ki feljutása óta az NB I. B mezőnyében a PEAC női kézilabdacsapata. Papp László tanítványai ezúttal Egerből próbálták elcsenni a két pontot, de a hazaiak a mérkőzés szinte egészében jobbnak bizonyultak az újoncnál.

A Kozármisleny ismét hazai pályán játszhatott, s most már meglett az első győzelem is. A találkozó elején a Komárom volt a jobb, de negyed óra után egalizált a hazai gárda. A 22. percre pedig a vezetést is sikerült átvennie. A szünetre is így mentek a felek. A fordulás után is végig szorongatta egymást a két csapat, hol az egyik, hol a másik tudott egy-két gólos előnyt kidolgozni. A találkozó végén azonban a mislenyi kezek voltak a stabilabbak.

Eszterházy SC–PEAC 33–26 (15–10)

Női kézilabda NB I. B., 3. forduló.

PEAC: Németh O. – Potonjac, Takács V. 3, Kósa 3, Horváth V. 7 (5), Pál E. 2, Acsai. Csere: Radochay, Bocskor (kapusok), Pocsay 2, Kanyó 3, Péter P. 4, Őz E. 2. Vezetőedző: Papp László.

Kozármisleny–Komárom 27–25 (14–13)

Női kézilabda NB I. B, 3. forduló.

Kozármisleny: Pusztai P., Wichmann – Grénus 2, Brettner 5, Amrein-Szemmelrock 1, Polics 1, Köpösdi, Halász B. 1, Lengyel 2, Bréda, Imrei 3, Kuti 3, Scheffer 7 (3), Tobak 2. Vezetőedző: Gyulay László.