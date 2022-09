Az első NB I. B-s mérkőzésén bravúr győzelmet aratott az osztálytváltó PEAC női kézilabdacsapata, ma 18.00-tól pedig első hazai mérkőzését játssza majd a Kispesti NKK-val szemben, s nem kisebb reményekkel. Persze az újonc számára óriási eredmény lenne, ha a második meccsen is sikerülne begyűjteni mindkét pontot, de az egészen biztos, hogy az orosházi küzdelmes sikert követően magabiztosan, jó hangulatban készület a Lauber Dezső Sportcsarnokban lejátszandó mérkőzésére. Talán most már Papp László vezetőedző szemével nézve is megjön a jó kézilabda is a találkozóra, s akkor mindenképpen érdemes a helyszínen megtekinteni a találkozót.

A mérkőzés megtekintése ingyenes, s az első száz vendégnek ingyen sör jár!