Bár 15-en kvalifikálták magukat, végül csak 6 versenyző képviseli a PTE-PEAC RFC küzdősport-szakosztályát az október 1–9. közötti olaszországi ifjúsági és junior kick-box világbajnokságon.

Az természetes, hogy egy kick-box világbajnokságra már a felkészülés kemény legényeket (lányokat) kíván. Ám a PTE-PEAC RFC fiataljai olyannyira harcos lendülettel vetették magukat már az előzetes küzdelembe, hogy (többek között) az edzőtábor különféle sérülései miatt végül hatan utazhatnak Jesolóba. Pedig amint Jorcsák József szakmai vezető beszámol róla, a WAKO világszervezet utánpótlás-korosztályoknak rendezett világ-seregszemléjére a hazai viadalokon még 15-en kvalifikálták magukat.

A pécsiek a 8–19 évesek viadalán a két legmagasabb korosztályban (16-17 és 17-18), több súlycsoportban, illetve versenyszámban, a páston és a ringben is megméretik magukat. A szakvezető a legutóbbi Eb-n is éremig jutó Schwingli Hajnalkától és a nemzetközi porondon már ugyancsak megforduló Melis Bálinttól és Ladover Barnától számít a legjobb eredményre, akár érmekre is. A többiek számára a külföldi viadalokkal történő ismerkedés és rutinszerzés a feladat.