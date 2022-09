A vasárnapi program: Soroksár–Szeged, Nyíregyháza–Kazincbarcika, Csákvár–Gyirmót, Mosonmagyaróvár–Dorog, Budafok–Békéscsaba (mind 16.00), Kozármisleny–Szentlőrinc, Győr–PMFC, Siófok–Tiszakécske, Szombathely–Ajka (mind 17.00 óra).

A PMFC-nek sem lesz egyszerű dolga, hiszen ahhoz a Győrhöz utazik, amely négy győzelmével, s egy döntetlenjével épp annyi pontot szerzett, mint a piros-feketék. Az pedig nyilvánvaló, hogy nem akarja maga elé engedni a pécsieket az ETO. A veretlen Pamacs viszont joggal bízhat a stabilitásában, még akkor is, ha kapuját eggyel többször tudták bevenni eddig az ellenfelek, mint a győriekét, s a zöldek eggyel többször is találtak be.

– Az biztos, hogy az eddigi legnehezebb idegenbeli meccsünkre készülünk – fogalmazott a PMFC vezetőedzője, Weitner Ádám. – Próbáltuk a héten kijavítani azokat a hibákat, amiket a Nyíregyháza ellen elkövettünk. Jól dolgoztak a srácok! Győrben egy egységes, fegyelmezett, jó mentalitású csapatot szeretnék látni, amely bátran futballozik!