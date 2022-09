Ezt követően Gerold Gáboron volt a sor, hogy pontot tegyen a mérkőzés végére, a másik oldalon viszont Daniel Palacios mindent megtett, hogy még egy kicsit életben tartsa a csapata reményeit. Már az első szett is 14 pontig ment, Palacios nyerte, s a folytatás sem alakult kevésbé szorosan. A pécsi játékos azonnal egyenlíteni tudott, majd a harmadik szettben meg is fordította a meccs állását. Sőt, a negyedikben minden kérdést le is zárt megnyerve a meccset.

Így pedig a PEAC ismét elérte, hogy az ETTU Kupában folytathassa szereplését, ahol ismét a lehető legjobb ellenfelek ellen csiszolhatja formáját az újabb magyar Extraliga címvédés érdekében is.

PTE-PEAC Kalo-Méh–Leka Enea Irun (spanyol) 3:0

Férfi asztalitenisz Bajnokok Ligája, D-csoport, 3. mérkőzés. Spanyolország, Irún.

A meccsek: Pető Zsolt–Diez Endika 3:1, Demeter Lehel–Carlos Franco 3:2, Gerold Gábor–Daniel Palacios 3–1.