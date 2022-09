Megyénket öt egyesület is képviseltette az ország legjobb veterán atlétáinak seregszemléjén, s mindegyik sportolói hoztak haza érmeket is.

A Dunántúli Postás SE versenyzője Lóki Tamásné a 85 évesek mezőnyében sprintelt még mindig a leggyorsabban. Hozzá hasonlóan az EU-Solar SE sportolójának, Batai Rékának is arany került a nyakába, ráadásul ő az 1500 és az 5000 méter után is a dobogó legfelső fokára állhatott. Így tett a PVSK kiváló magasugrója is, Vadász Kitty.

Ezüstökből sem volt hiány, hiszen az EU-Solar sportolója, a 80 évesek között futó Kővári István János 200 és 800 méteren is ezt az érmet érte el, de bronzból is kettőt szerzett, a 100 és a 400 méteres sprintet követően állt a dobogó alsó fokára.

A Komlói Bányász két versenyzője, Bognár Norbert 2., míg Ottó György az ötödik lett. Mindketten gerelyhajításban mérették meg magukat különböző korcsoportokban.

Mellettük a PSN egy versenyzője is rajthoz állt, az 5000 méteres síkfutást követően épp csak nem ő szakította át elsőként a célszalagot.

Az óriási hőségben mindenki az ereje legjavát hozta ki magából.

A Dunántúli Postás SE eredménye

Lóki Tamásné 1. helyezett (W85, 100 méteres síkfutás).

Az EU-Solar SE eredménye

Batai Réka 1. helyezett (W35, 1500 méteres és 5000 méteres síkfutás).

Kővári István János 2. helyezett (M80, 200 méter és 800 méteres síkfutás), 3. helyezett (M80, 100 méteres és 400 méteres síkfutás).

A Komlói Bányász eredménye

Bognár Norbert 2. helyezett (M45, gerelyhajítás).

Ottó György 5. helyezett (M60, gerelyhajítás).

A PSN Zrt. eredménye

Barna Tamás 2. helyezett (M40, 5000 méteres síkfutás).

A PVSK eredménye

Vadász Kitty 1. helyezett (W45, magasugrás).