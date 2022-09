Minden bizonnyal boldogan tekinthet vissza nyári tevékenységére a PMFC stábja, hiszen két kiváló gólszerzőt sikerült megszerezniük az NB II.-es keretbe Tóth-Gábor Kristóf és Harsányi István személyében. Ők ketten máris egymással versengenek a házi gólkirályi címért, és lényegében csak az MTK két korábbi válogatott ásza, a Németh Krisztián-Futács Márkó támadó duó termékenyebb náluk az egész bajnokságban. Harsányi eddig is közel állt a baranyai labdarúgás rajongóinak szívéhez, hiszen Szentlőrincen is szállította a fontos, s sok esetben hatalmas találatokat.

– Hamar befogadtak a srácok, de könnyű helyzetben is voltam, hiszen a csapat felét ismertem, és jóban is voltam velük a Lőrinc játékosaként is – kezdte Harsányi kérdésünkre. – Emellett az a titka a gyors beilleszkedésemnek, hogy nagyon jó csapategység van, nagyon jó az öltöző, ahhoz képest is, hogy sok új játékos van.

Az újjá épülő keretekből, s az érkezők beilleszkedésének megkönnyítéséről van is tapasztalata a támadónak, hiszen az előző két nyáron épp ő volt az, akinek ebben tevékenyen részt kellett vennie, olykor a Szentlőrinc csapatkapitányaként. Így ezzel most is felgyorsíthatja a csapatként való előrelépést, ha szükséges.

– Lőrincen minden évben szinte új csapatot kellett alkotni, 9-10 játékos mindig cserélődött. Most, hogy átigazoltam a Pécshez, itt is ez történt, de azt látom a vezetőkön és a stábon, hogy próbálnak olyan labdarúgókat hozni, akik beleillenek ebbe az öltözőbe. Nagyon pozitív, amit látok a pályán kívül és azon belül is – folytatta.