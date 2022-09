Bombaként robbant a hír szerda délután, hogy a HR-Rent Kozármisleny vezetőedzője távozik a csapat éléről. A legtöbb mislenyi szurkoló talán még meg sem szokta az ambiciózus, fiatal tréner jelenlétét a kispadon, a vezetőség hat forduló után úgy döntött, hogy új impulzusokra van szükség.

– A klubvezetés az elmúlt két és fél hónap folyamatainak elemzése és értékelése után jutott erre az elhatározásra, döntésünk nem az eredményeknek szólt – nyilatkozta lapunknak Magyar Márk, a Kozármisleny klubigazgatója. – Tóth László személyében egy remek és intelligens embert ismertünk meg, de úgy éreztük, hogy a bennmaradás érdekében most váltani kell. Szeretnénk leszögezni, hogy a pletykákkal ellentétben nem személyes ellentét, vagy egyszemélyi döntés vezetett az edzőváltáshoz.

Váratlanul ért mindenkit a bejelentés, de mint kiderült, nem szeretne az klub letérni arról az útról, amit elkezdett kitaposni. Ezúttal is modern, munkamániás edzőt keresnek, aki még nem kapta meg a lehetőséget máshol ezen a szinten.

– Hiszünk abban, hogy a reflektorfényen kívül is vannak szakemberek, akik profi szinten is tudnak értékeset alkotni. Fontos szempont az is, hogy a kiválasztottunk a támadófoci mellett tegye le a voksát, hiszen szeretnénk, ha a stadionunkba kilátogatók élvezzék meccseinket – vélekedett Magyar Márk.