Az ég kék, a fű zöld

Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy a góllövő listát látva mindig Novák Balázs neve szerepel legfelül. A 26 éves támadó már az első körben is beköszöntött, de most érkezett meg igazán. Nyolc perc leforgása alatt három gólt is jegyzett.

Élmezőny: Novák B. (4 gól, Himesháza, Kolompár (3, Harkány), Lóki (3, Harkány), Sztojka (3, Beremend), Bogos (2, Himesháza).