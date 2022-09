Remekelnek a komlói szektorlabdások, ahogyan azt már meg is szokhattuk tőlük, s most az NB I. mellett az egyéni országos bajnokságról is van egy első helyük.

Utóbbi megmérettetés minden szempontból sikeresnek mondható a baranyaiak szempontjából, hiszen kiélezett csaták után, a tízes döntőbe Szendrey Tibor, Pákai György és Fülöp Elemér is bejutott. Pákai végig jól játszott, így a dobogó alsó fokára felállhatott, Fülöp pedig kiváló formaidőzítéssel egészen a dobogó legfelső fokáig menetelt. Ezzel pályafutása hatodik bajnoki serlegét vehette át az egyik legnagyobb presztízsű egyéni versenyen. Nála több ob-t szektorlabdában csak Béres László (7) és csapattársa, Szendrey Tibor (8) nyert.

Az élvonal 2. körét nem a Komlónak kedvező körülmények között rendezték meg Budapesten, s örülhettek, hogy csak 2 pont hátrányba kerültek a Testvériség gárdájával szembe ezen a megmérettetésen. A 3. fordulót aztán Szegeden rendezték, ahol beindult a DÖKE, mivel a technikás, építő jellegű játékot favorizáló gombozóiknak egyértelműen jobban fekszenek az olyan egyenletesen jó minőségű pályák, mint amilyenek ott fogadták a csapatokat. Sorra jöttek is a komlói győzelmek ebben a körben. mindig volt valaki, aki szállította a csapatgyőzelemhez éppen szükséges egyéni győzelmet vagy döntetlent. A lendület kitartott a játéknap végéig, veretlenül, 8 győzelem és 1 döntetlen állt a DÖKE Komló neve mellett a tabellán. A fő rivális Testvériséget is legyűrték.

A záró fordulóra Komlón kerül sor október végén, s így teljes mértékben saját kezében a sorsa.

Az NB I. állása: 1. DÖKE Komló 63 pont, 2. Testvériség SE 57, 3. Vasi GE 47.

Ezt követően még a Hédl Ferenc Emlékversenyen is rész vett Pákai György és Trecskó János, akik a 31 fős mezőnyben. Előbbi meg is nyerte a versenyt, míg társa a 11. lett.

Az NB II. 1. fordulójában a 3. helyen végzett a Komló alakulata. Major István, Trischler Róbert, Balla Antal, Takács Lajos kvartet 6 győzelmet és a két éllovas ellen egy-egy vereséget gyűjtött be. Mivel a 2. helyezettől a lemaradás csak 3 pont, nem lenne meglepetés, ha a DÖKE Komló II. beleszólna a feljutás kérdésébe még az őszi zárófordulóban.