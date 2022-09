A hagyomány folytatódik, hiszen idén is megrendezik a PVSK-Matro Kupát, így igencsak izgalmas időszak vár a pécsi kosárlabda szerelmeseire. Szeptember első két napján minden erről a gyönyörű sportágról fog majd szólni a Szamosi Nándor Sportcsarnokban, s a kilátogató szurkolók reménykedhetnek abban, hogy remek megmozdulásokat látnak majd a pályán, valamint felülhetnek egy rövid időre a nosztalgiavonatra is.

Lássuk be, a férfi kosárlabda NB I. B Piros csoportjára készülő pécsi együttesnek ideje mosolyt csalnia a drukkerek arcára. Az alakulat tavaly kiesett az élvonalból, a keret teljes átalakuláson ment keresztül, így talán a lehető legjobbkor jön a hazai felkészülési torna.

Néhány esztendeje még vendégeskedett ezen a megmérettetésen többek között az OSE Lions, az SZTE-Szedeák és a Jászberényi KSE is, de az idei felhozatalt látva sem fognak unatkozni a kilátogató nézők. Ezúttal a Juhász Olivér vezette együttes mellett Pécsre érkezik a Szeged és a Vasas, illetve a horvát Eszék csapata is.

Csütörtökön rendezik a PVSK-MATRO Kupa két elődöntőjét, másnap, pénteken pedig a két vesztes a bronzéremért, míg a két győztes pedig a torna első helyéért csaphat össze.

A hagyományoknak megfelelően a belépés ingyenes a torna mérkőzéseire, azonban az eddigi évek magas nézőszámát biztosan nem közelítik majd meg, ugyanis legfeljebb háromszáz néző lehet a lelátón.

A rajongók ráadásul most először láthatják a teljessé vált pécsi csapatot, ugyanis az amerikai irányító, Chase Harler leigazolásával helyére került az utolsó kirakós darab is a Panthersnél.

Idei első edzőmeccsét a klub megnyerte a Vasas ellen, így ez is biztató lehet a jövőre nézve.



A PVSK-Veolia 2022/2023-as kerete: Antóni Csanád, Bor Sándor, Bíró Levente, Bíró Olivér, Chase Harler, Füzi Róbert, Halász Ákos, Horti Bálint, Juhos Levente, Kalmár Viktor, Kocsis Zalán, Molnár Mátyás, Németh András.