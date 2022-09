Új otthonában, a PVSK Akadémia Sportcsarnokában léphetett pályára a nyitányon a PINKK Pécsi 424, azonban a bajnoki és Euroliga-címvédő Sopron nagy falatnak bizonyult, így vereséggel kezdte az idényt Kovács Dénes együttese. Sok idő nem volt a sebek nyalogatására, bár különösebben nem is kellett búslakodnia a csapatnak, hiszen több olyan periódus is volt a találkozón, amikor a házigazda dominált. Mindenesetre ma este már egy igazi presztízsmérkőzés következik, ugyanis az NKA Univer­sitas PEAC fogadja hazai környezetben Tenyér Zsófiékat.

Nyugodtabb szezon jön, vagy marad a stressz?

A PINKK-szurkolók nem épp egy stresszmentes szezont hagytak maguk mögött, de szerencsére a libabőrös pillanatokból is kijutott. Talán a legemlékezetesebb mindezek közül Jáhni Zsófia utolsó hárompontosa volt, ami a csapat bennmaradását jelentette. A fiatal sportoló a nyáron továbbállt, új impulzusokra volt szüksége, de kétségtelen, hogy szebb ajándékot aligha hagyhatott volna.

A számok alapján Bozica Mujovic volt az egyik legkiemelkedőbb az együttesben, azonban a felkészülést már nem a pécsi brigáddal kezdte meg, csakúgy, mint Denia Davis Stewart és Horváth Boglárka sem. Mindenesetre a fiatal tehetségek és az érkező légiósok magasabb szintre emelhetik a csapatot, s ezáltal nyugalmasabb szezont produkálhatnak.

Hangos házavató várható, ugyanis az NKA Universitas PEAC első tétmeccsét vívja majd városi riválisa ellen 18 órától a Nemzeti Kosárlabda Akadémián. A pécsi klub a Megyeri úti létesítményében játssza majd hazai mérkőzéseit az idei idényben, és az első körös diadal igencsak nagy lökést adhat.

A két alakulat közti mérleg egyértelműen hazai sikert jósol, de a felkészülési időszakban azért jó párszor hibák tarkították a PEAC játékát. Ennek oka lehet az is, hogy Jovan Gorec még keresi, miképp tud a legjobban együttműködni a csapat, de a távozók, illetve az érkezők is nagy befolyással lehetnek a teljesítményre.

Érkezőkkel kiegészülve szintet léphet a PEAC

Nem is vitás, ha az elmúlt szezonból valakit ki kellene emelni, akkor Kiss Virág lenne az, hiszen mindvégig igencsak magas szinten játszott, így neki is köszönhető, hogy ilyen eredményes szezont tett le az asztalra a brigád. Tyaunna Marshall, Chelsea Nelson, Nikola Dudasova, Ivana Brajkovic, Bojtár Boglárka, valamint Csényi Anna távozása is elsőre talán ijesztő lehet. Ráadásul akkor még nem is beszéltünk Sarok Nikolett visszavonulásáról, na de a vezetőség igyekezett jól választani, így nincs ok aggodalomra.

Cierra Burdick, Sierra Calhoun, Beatriz Sanchez, Kaszás-Pap Regina, Kohn Petra, Orbán Alexandra Martina, Olawuji Adeniké és Ivana Katanics leigazolása is azt mutatja, hogy a pécsi csapat nem elégedett meg tavalyi helyezésével. Igaz, legutóbbi még a női kosárlabda-világbajnokságon sziporkázik, így majd később csatlakozik az együtteshez. Mindenesetre a gárda egy fényes győzelemmel meghozná a pécsi kosárlabda szerelmeseinek a kedvét, az ő drukkolásuk pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy az NKA Universitas PEAC ismét a csúcsra érjen.