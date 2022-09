A Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület szervezésében immár a XXI. Pécs Cup Hungary nemzetközi versenyt rendezik meg Pécsett, a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban szeptember 17-18-án.

A nyári szünet után viszonylag korán rendezik meg a versenyt, hiszen ez lesz az első megmérettetés az idei őszi versenyszezonban. A Pécs kupán ezúttal 6 ország csaknem 250 versenyzője méri majd össze tudását. Sőt, tizenhárom külföldi egyesület is nevezett a szomszédos országokból, de érkeznek sportolók még Finnországból is.

A külföldiek mellett hét magyar klub ritmikus gimnasztikázói jönnek Pécsre. A budapesti egyesületek mellett Baranya megyét az Aranyszalag PRGSE képviseli a házigazda mellett.

A Pécsi RGSE ötvennyolc sportolója indul különböző kategóriákban, köztük huszan a legnehezebbnek számító I. osztályban.

Külön öröm és büszkeség az egyesület számára, hogy ezúttal 6 felnőtt és 9 junior I. osztályú tornász fog versenyezni szombat délután, köztük Kocsis Evelin felnőtt magyar válogatott, az MTK versenyzője is.

Az egyéni verseny mellett látványos együttes kéziszer csapatokat is láthatnak majd a nézők, a kaposvári LSC RG és a Pécsi RGSE csapatai mutatják be gyakorlataikat. A felnőttek között szerepel továbbá Lovász Luca és Fekete Liliána is, a Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület két kiválósága.

Mi sem mutatja jobban az egyesület nagy igyekezetét, minthogy a fiatal tehetségeket nemrég többen is lencsevégre kaphatták a város különböző pontjain, ugyanis a verseny alkalmából készítettek egy promóciós videót Pécs látványos nevezetességeinél a sportolók részvételével, mely hamarosan látható lesz a közösségi médiában.

– Két változatot szeretnénk elkészíteni. Az egyik kimondottan a kupaversenyre készülne, míg a másik a városról, valamint az egyesületről szólna – nyilatkozta korábban lapunknak Hesz Zoltán, az egyesület elnöke.

Tehát azok, akik színvonalas ritmikus gimnasztikát, szuper versenykörnyezetet és szép gyakorlatokat szeretnének látni, azoknak érdemes kilátogatnia a városi sportcsarnokba szombaton reggel 8 órától este 21 óráig, vasárnap pedig 9-től 14 óráig. A belépés mindenki számára ingyenes.