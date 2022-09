– Mi a legnagyobb különbség az első Pécsre érkezés és a mostani között?

– Az mondjuk nagy különbség, hogy most családdal költöztem Pécsre. A feleségem és a kisgyerekünk is jött velem, éppen most keresünk neki bölcsödét. De ezen kívül olyan nagyon sok nincsen. Amikor most megérkeztem, azonnal otthon éreztem magam. Mondtam is a feleségemnek, hogy mintha semmi sem változott volna.

– Azért egy mégis: akkor egy élvonalbeli csapathoz jött, most meg egy másodosztályban indulóhoz...

– Ez igaz, de a cél ugyanaz: minél több mérkőzést nyerni. Ebből a szempontból ráadásul külön érdekes a történet, hiszen van már bajnoki címem, kupagyőzelmem, de a másodosztályban még nem jutottam a csúcsra. Most, remélem, ez is összejön.

– Nem érzi mégis visszalépésnek?

– Az utóbbi években többször gondoltam a visszatérésre, örültem a vezetők hívásának. Mondtam is magamban, hogy ha valaha még elköltözöm, akkor biztosan Pécsre fogok. Úgy éreztem, a visszatérésemmel lehetne igazán keretbe foglalni a pályafutásomat. Amikor 18 évesen idekerültem, akkor nagyon sokat kaptam a PVSK-tól, s azt gondoltam, hogy jó lenne ebből egy kicsit visszaadni, s együtt visszajutni az élvonalba.