Nem túlzás kimondani, hogy bár csak az NB I. B. Piros-csoportjában szerepel idén a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata, a szurkolók szívének kedves keretet sikerült kialakítania a vezetőknek és a stábnak. Olyan korábbi pécsi kosárlabdázók tértek vissza nyáron a csapathoz, hogy visszasegítsék megérdemelt helyére, akikhez sok szép emléket társíthatnak.

A PVSK-Veolia programja

Szeptember

23., 18.00 PVSK-Veolia–TF-Budapest Október

1., 18.00 PVSK–Nagykőrös

8., 17.00 Jászberény–PVSK

14., 18.30 Cegléd–PVSK

22., 18.00 PVSK–Vasas Akadémia

29., 18.00 Veszprém–PVSK November

3., 18.00 PVSK–Salgótarján

6., 17.00 Szigetszentmiklós–PVSK

12., 18.00 PVSK–Fót

18., 18.00 PVSK–Debrecen U23

26., 17.00 MAFC–PVSK December

3., 18.00 PVSK–Óbuda

10., 19.00 NKA Pécs–PVSK

17., 18.45 TF-Budapest–PVSK Január

8., 17.00 Nagykőrös–PVSK

14., 18.00 PVSK–Jászberény

21., 18.00 PVSK–Cegléd

28., 18.30 Vasas–PVSK Február

4., 18.00 PVSK–Veszprém

11., 18.00Salgótarján–PVSK

18., 18.00 PVSK–Szigetszentmiklós Március

5., 17.00 Fót–PVSK

13., 16.00 DEAC U23–PVSK

18., 18.00 PVSK–MAFC

25., 16.45 Óbuda–PVSK Április

2., 18.00 PVSK–NKA

Ma 18 órakor újra tétmeccsen húzza magára a Panthers mezét Antóni Csanád, Bíró Levente, Halász Ákos, Horti Bálint és Tóth Norbert is. Emellett az amerikai Chase Harler, Füzi Róbert, Juhos Levente, Kocsis Zalán, Molnár Mátyás és Németh Andás csatlakozott a már a klubnál lévő Bíró Olivérhez, Bor Sándorhoz és Kalmár Viktorhoz. Ezzel pedig mind az öt pozícióra lesz több minőségi választási lehetősége is Juhász Olivérnek, hogy elérhesse a csapat egyértelmű célját, az élvonalba való visszajutást.

– Keményen dolgoztunk az alapozás során, elvégeztünk minden tervezett munkát – kezdte Bíró Olivér a csapat kapitánya. – A keret jó lesz nagyon, de egy kis idő kell még ahhoz, hogy a taktika beérjen és a hierarchia kialakuljon. Ez természetes egy ilyen újjá alakuló csapatnál. Ezt a folyamatot segíti, hogy ismertük egymást, és játszottunk itt együtt a PVSK-ban. A munka jól halad, a folyamat a megfelelő állomásán vagyunk. Készen állunk a bajnoki rajtra!

Persze a riválisokat sem lehet félvállról kezelni, hiszen több gárda, köztük a városi rivális NKA Pécs is komoly erőt képvisel.

– Ez a csapat úgy lett összerakva, hogy reális esélyünk legyen a bajnokság megnyerésére. Ez teljes mértékben sikerült. Később csatlakozott még hozzánk Tóth Norbi is, akinek a rutinjára és az öltözőn belüli szerepére szükségünk is van. Így már egyértelmű cél a feljutás, de ez nem lesz egyszerű, hiszen a többi csapat is erősített, komoly ellenfelek lesznek. Erős bajnokság elé nézünk, de ez nem változtat a céljainkon – folytatta.

Az első meccset ma 18 órakor a PVSK Verseny utcai sporttelepén, a Szamosi Nándor Sportcsarnokban a TF-Budapest ellen játssza majd a Panthers, s máris megmutatná, bajnokesélyes.

– Minden mérkőzésen nyerni akarunk. Nem is lehet más célunk, minthogy győzelemmel nyissunk a TF ellen – zárta.